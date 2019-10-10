Чебоксары, 10 октября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. В Чувашии, где в 2018 году снижен объём жилищного строительства, в связи с переходом на новую систему финансирования долевого строительства ожидают очередное снижение темпов строительства жилья. Это будет продолжаться «какой-то период», «но в дальнейшем ответственные застройщики останутся, которые будут работать, количество строящегося жилья будет увеличиваться». Такое мнение высказал 10 октября глава комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, АПК и экологии Сергей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В Чувашии прошло очередное заседание Госсовета республики. В числе ряда вопросов депутаты одобрили внесение изменений в закон «О защите прав граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики». Согласно проекту, предусматривается создание единого реестра проблемных объектов вместо реестра пострадавших дольщиков. Кроме того, устанавливаются полномочия главы региона по утверждению плана-графика мероприятий по восстановлению прав обманутых дольщиков, также определяется порядок создания фонда субъекта для урегулирования обязательств застройщиков-банкротов перед гражданами.

Глава профильного парламентского комитета Сергей Павлов, отвечая на вопросы, высказал мнение, что введение данного законопроекта «на первоначальном этапе, скорее всего», повлечёт снижение объёмов строительства жилья.

«Потому что застройщикам сложно перейти на новую систему. Хотя пока застройщики получили разрешение по старым правилам. Получение на разрешение строительства будет тяжелее и какой-то период, я думаю, будет наблюдаться снижение. Но в дальнейшем ответственные застройщики останутся, которые будут работать, количество строящегося жилья будет увеличиваться», — считает Сергей Павлов.

По данным Чувашстата, в январе-августе 2019 года в республике построено 6750 квартир общей площадью 381,5 тыс. кв. метров (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства). Это на 31,5% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

В 2018 году в Чувашии введено в эксплуатацию 597 465 кв. метров жилья, что на 1,3% меньше уровня 2017 года.

В настоящее время в реестре проблемных домов — три долгостроя, все объекты расположены в Чебоксарах. По данным минстроя Чувашии, это объекты по улице Гражданская, 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»), позиция 83 по улице Калинина (застройщик ООО «Победа») и позиция 5 микрорайона Соляное (застройщик ООО «Алза»). В августе в минстрое Чувашии заявляли, что на завершение строительства трёх домов-долгостроев в Чувашии нужно 1 млрд 26 млн рублей.

Подробнее: На достройку трёх проблемных домов в Чебоксарах требуется 1 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минстроя Чувашии Алексей Грищенко заявлял, что в 2020 году стоимость жилья в республике подорожает в связи с переходом на эскроу-счета. Рост предварительно составит «не более 10%».

Напомним, с 1 июля 2019 года в России стали обязательными эскроу-счета: это специальные счета в банке, где лежат деньги участников долевого строительства, и до сдачи дома в эксплуатацию у застройщика нет возможности забрать деньги дольщика со счета. При невыполнении застройщиком обязательств банк возвращает деньги дольщику. Застройщик строит многоквартирный дом на деньги, которые ему предоставляет банк в виде кредита или за счет собственных средств.