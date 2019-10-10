В Медыни соседи помогли обвиняемому в убийстве жены закопать тело
Медынь, Калужская область, 10 октября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 47-летнего жителя города Медыни, который обвиняется в убийстве жены из-за ревности. Обвиняемый пришел домой, застал свою жену с другим мужчиной, прогнал постороннего, а затем избил супругу, которая от побоев скончалась. Об этом 10 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тимофей Кандалов.
Как выяснили следователи, соседи обвиняемого помогли скрыть следы преступления. Первоначально предполагалось сжечь тело убитой женщины, однако затем они решили его захоронить. Соседи помогли мужчине перенести тело жены на территорию другого дома и закопать.