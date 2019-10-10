Симферополь, 10 октября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Отбор новых министров в правительство Крыма предполагает оценку анкетных и биографических данных участников, представленных ими материалов с изложением основных проблем отрасли и путей их решения, а также короткую видеопрезентацию с рассказом о себе. Об этом 10 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксёнов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Оценку профессиональным качествам претендента даст наблюдательный совет, в состав которого входят вице-премьеры, эксперты из числа профильных специалистов и учёных, представители общественности. Далее проводится тестирование на знание участником законодательства Российской Федерации, прежде всего в части государственного и муниципального управления, а также противодействия коррупции», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, итоги конкурса по отбору новых министров правительства Крыма подведут к концу 2019 года.