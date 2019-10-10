Гватемала, 10 октября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. В 2019 году Гватемала опустилась по сравнению с прошлым годом на семь позиций в Глобальном индексе конкурентоспособности, заняв 98 место. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на Фонд развития Гватемалы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

Падение рейтинга страны предопределили особенно низкие показатели по таким критериям, как инновационный потенциал и информационно-коммуникативные технологии. Среди других факторов низкой конкурентоспособности экономики страны в фонде отметили низкий уровень доверия населения к правоохранительным органам, высокий уровень организованной преступности и неразвитую транспортную инфраструктуру.

По данным рейтинга за 2019 год, по уровню конкурентоспособности своей экономики Гватемала находится примерно на одном уровне с Намибией, Руандой, Кенией, Киргизией и Монголией.