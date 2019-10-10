Санкт-Петербург, 10 октября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Здания — памятники федерального значения в центре Петербурга омертвеют без СПбГУ. Такое мнение высказал профессор факультета свободных искусств и наук СПбГУ Валерий Дымшиц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Профессор указал, что вуз несет ответственность не только перед преподавателями и студентами, но и перед городом как центр разнообразной научной и культурной жизни.

«Существование университета в центре города приводит к более-менее расцвету, оживлению тех или иных районов, исторических памятников. Дворец Бобринских на Галерной улице был страшнейшей помойкой, пока туда не въехал факультет свободных искусств и наук, приложив немалые деньги и огромные усилия. Парк рядом приобрел самый элегантный вид, и вообще этот район стал одним из самых элегантных в Петербурге», — рассказал Дымшиц.

Теперь же обеспокоенность у него вызывает судьба района, прилегающего к Стрелке Васильевского острова, где сосредоточены основные здания СПбГУ. «Сколько лет стоит заколоченной биржа? В некотором смысле тематический фокус всей панорамы. Ничего не происходит, здание мертвое, умирающее», — заявил профессор.

Ту же судьбу он предсказал и историческим сооружениям университета, включая здание Двенадцати коллегий, десяткам дворцов и других зданий. Так, ему непонятно, почему до сих пор не освоены пространства, которые ранее занимала Академия тыла и транспорта и которые были отданы СПбГУ — дворцы с мраморными лестницами «немыслимой красоты» в центре города.

По мнению Дымшица, переезд СПбГУ в Шушары (Пушкинский район) необходимо остановить. «Иначе мы в самом центре города получим руины. Что, вообще говоря, ну ужас. Люди, которые продвигают этот проект, не думают не только об университете, они еще и плевать хотели на тот город, в котором университет находится», — заявил Дымшиц.

Он напомнил о судьбе дворца, где располагался Европейский университет Санкт-Петербурга до того, как Смольный его оттуда выселил. «Вот он стоит мертвый, заколоченный, с мертвыми окнами. Не подойти, не зайти, ничего», — заметил профессор.

Напомним, Единый кампус для СПбГУ планируют построить в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории площадью не менее 150 га к 2026 году. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся.

Ныне здания СПбГУ расположены в Василеостровском, Центральном, Невском, Адмиралтейском и Петродворцовом районах Петербурга.