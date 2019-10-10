Киев, 10 октября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не смог встретиться в Киеве с представителями украинских властей, поскольку не обратился в официальные структуры, заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Во-первых, это не уровень президента Украины — встречаться с адвокатом, несмотря на его опыт и влияние на Белый дом… У меня есть формат встреч», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что для организации встречи следовало обратиться в МИД Украины и организовать встречу на уровне дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джулиани отменил свой визит в Киев, мотивировав это тем, что Зеленского окружают люди, враждебные Трампу.