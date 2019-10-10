Уфа, 10 октября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Проверку обстоятельств банкротства АО «Башкирское речное пароходство» (БРП) проводит Управление Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений Башкирии Олег Полстовалов в интервью приложению «Ъ-Уфа» «День республики».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкротство

По его словам, сейчас следователи выясняют обстоятельства банкротства предприятия. По итогу проверки будет дана информация о том, не было ли в банкротстве компании признаков преднамеренного.

По словам Полстовалова, сейчас стоит задача по выводу предприятия из кризиса, поэтому рассматривается вариант передачи его акций БРП госхолдингу «Региональный фонд» с последующей приватизацией.

Отмечается, что правительство Башкирии было единственным акционером АО «Башкирское речное пароходство». В настоящий момент руководство группы компаний пытается пересмотреть сделки по уже реализованным активам.

По его словам, самой ощутимой потерей являются плавательные средства, которые использовали для добычи песчано-гравийной смеси.

«Они были проданы по явно заниженной цене», — отметил Полстовалов.