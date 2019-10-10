Дубай, ОАЭ, 10 октября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Скорая медицинская помощь Дубая получила спортивные автомобили Nissan GT-R и C7 Corvette Grand Sport. Об этом сообщает издание Arabian Business.

Arabian Business Nissan GT-R и C7 Corvette Grand Sport

Спортивные машины оборудованы комплексом сердечно-легочной реанимации CPR и кислородными баллонами.

По словам исполнительного директора службы скорой помощи Дубая Халифа Алдраи, спортивные автомобили будут использоваться в туристических местах, таких как Dubai Mall, City Walk, Boulevard, Jumeirah Walk, а также на спортивных городских мероприятиях.

У каждого автомобиля будет пара медиков и водитель.

Эти автомобили, по словам Алдраи, служат для быстрого реагирования на вызов скорой помощи.

Напомним, в начале сентября 2019 года стало известно, что американская компания Ford Sollers поставит в Татарию 187 автомобилей скорой помощи.

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