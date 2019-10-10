Санкт-Петербург, 10 октября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Внимание президента России Владимира Путина следует обратить на ситуацию вокруг перспектив переезда СПбГУ из центра Петербурга в совхозные поля на окраине города. Об этом заявил депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

A.Savin, WikiCommons Санкт-Петербургский государственный университет

«Главный вопрос — надо напомнить Путину о том, что он говорил в прошлом году», — считает Ковалев.

Владимир Путин действительно в сентябре 2018 года высказывался насчет перспектив продажи исторических зданий СПбГУ. Тогда он заявил, что впервые услышал об этой идее, но она кажется ему маловероятной. «Думаю, что после того, как я сказал, что это маловероятно, это стало невозможным», — добавил Путин, отметив, что сам учился в этих зданиях и знает об их ценности для Петербурга и России.

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«Ну что тут Путин нам что-то такое наговорил, а какие следствия? Господин Медведев со своим однокашником господином Кропачевым делают что хотят», — заявил Ковалев.

Он добавил, что именно благодаря премьер-министру Дмитрию Медведеву, который возглавляет попечительский совет вуза, ректор Николай Кропачев и получил эту должность.

Стоит отметить, впрочем, что СПбГУ вполне может переехать из центра в Шушары без продажи здания Двенадцати коллегий и других исторических памятников. Однако, убежден Ковалев, в аренду эти постройки тоже никто не возьмет, так как их невозможно коммерчески выгодно приспособить без нарушения охранного законодательства.

В настоящее время СПбГУ располагается в Санкт-Петербурге в 227 зданиях общей площадью 817 тыс. кв. метров, из которых 275 тыс. кв. м составляют объекты культурного наследия. Здания СПбГУ расположены в Василеостровском, Центральном, Невском, Адмиралтейском и Петродворцовом районах Петербурга.

Единый кампус для вуза хотят построить в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории площадью не менее 150 га. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся.