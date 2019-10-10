Москва, 10 октября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Банковские комиссии за перевод денег между регионами РФ могут отменить, сообщил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Банковские карты

Он рассказал о рассмотрении законопроекта, затрагивающего «практически каждого человека в нашей стране».

«Речь идёт о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры. Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого «банковского роуминга», — сказал он.

По словам Медведева, банки нередко пытаются получить вознаграждение за стандартные процедуры, не требующие от них дополнительной нагрузки. Он пояснил, что с точки зрения электронных транзакций переводы между регионами не сказываются на затратах.

«Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — заявил глава правительства.