Ширинский район, Хакасия, 10 октября, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Лесной пожар на площади 0,5 га обнаружен сегодня, 10 октября, в Туимском лесничестве — в окрестностях деревни Половинка Ширинского района Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Лесной пожар

В тушении задействованы пятеро работников «Ширалессервиса» и лесничества. Для локализации очага используется бульдозер.

По информации минприроды, огонь перешёл в лес с полей.

В министерстве напомнили о запрете палов травы и о том, что лесных пожаров в Хакасии не было с 31 мая.

В октябре продлению пожароопасного сезона способствовала тёплая и сухая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Хакасии зарегистрировано 24 лесных пожара на общей площади порядка 400 га.