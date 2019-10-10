Владикавказ, 10 октября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. В Северной Осетии стартовал проект по обучению школьников программированию. Бесплатные курсы организованы при Северо-Осетинском государственном университете имени Коста Хетагурова. Это уже второй набор в 2019 году, сообщили в вузе.

Free-Photos Программист

На курсах будут проводить обучение основам программирования Mindcraft для учащихся с 6 по 11 класс. Специалисты-разработчики расскажут о языках программирования, научат необходимым алгоритмам. При этом каждый слушатель курсов будет получать оценки за выполнение заданий, для этого будет вестись табель успеваемости.

В желающих поучиться перспективной науке нет недостатка. На курсы уже записались 200 человек.