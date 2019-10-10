Киев, 10 октября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не платил деньги американскому лоббисту Маркусу Коэну, чьими услугами он якобы пользовался во время избирательной кампании. Об этом президент Украины заявил 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

На вопрос журналиста, о том, указал ли Зеленский в декларации расходы на лоббистов, он ответил:

«Я никого не просил меня лоббировать, вообще никого».

Президент Украины сообщил, что Коэн по своему желанию якобы лоббировал его интересы.

«Я указания, деньги, просьбы господину Коэну не давал», — рассказал он.

Ранее в СМИ появились документы о сотрудничестве команды Зеленского с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting, LLC. На повышение имиджа Зеленского перед вторым туром президентских выборов было потрачено чуть более $69 тыс.