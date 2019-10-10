Женева, Швейцария, 10 октября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Российская сторона не намерена обсуждать тему Крыма ни в одном из форматов, этот вопрос закрыт. Об этом заявил 10 октября журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

Он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который допустил использование «нормандского формата» для обсуждения крымского вопроса. Москва не будет обсуждать Крым ни в «нормандском формате», ни как-либо ещё, сказал дипломат.

«Этот вопрос для нас закрыт навсегда», — подчеркнул Руденко.

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