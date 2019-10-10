Москва, 10 октября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Банк России опубликует прогноз по инфляции на 2019 год 25 октября — в день оглашения ключевой ставки. Скорее всего, прогноз будет снижен, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме FINOPOLIS в Сочи, передаёт ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

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По ее словам, инфляция в России на сегодняшний день складывается ниже, чем прогнозы регулятора.

«Один из значимых факторов — это динамика бюджетных расходов. Изначально в прогноз закладывался нейтральный характер бюджетной политики, но по существу она оказалась сдерживающей», — пояснила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что сейчас важен прогноз на 2020 год, так как на инфляцию 2019 года Центробанк может в меньшей степени повлиять.

Как сообщает,ИА REGNUM, в начале октября инфляция в России продолжила замедляться. По данным Росстата, цен с 1 по 7 октября остались неизменными.

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