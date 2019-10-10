Ростов-на-Дону, 10 октября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. В Ростовской области процедуру вакцинации прошла почти треть жителей. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Прививки против гриппа сделали 1 млн 150 тыс. 697 жителей, что составляет 27,3% от численности населения, уточнили в ведомстве. Неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки не зафиксировано.

Напомним, что на Дону заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога. В настоящее время зарегистрировано более 11,6 тыс. случаев.