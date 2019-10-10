Нальчик, 10 октября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. В Нальчикском гарнизонном военном суде вынесен приговор военнослужащему артиллерийской бригады Никите П.. Его признали виновным в совершении автоаварии, во время которой с седельного тягача, которым он управлял, «упала» самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион». Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».

Цитата из м∕ф «Бременские музыканты». Реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР Пушка

Напомним, авария произошла в марте 2019 года на нерегулируемом круге в ингушском городе Магасе. Как установил суд, при резком торможении плохо закрепленная самоходка опрокинулась на проезжую часть. При этом повреждения, которые были причинены пушке, «исключают восстановление и использование самоходки по прямому назначению».

Суд при вынесении приговора учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у подсудимого малолетних детей, неработающей супруги и пожилой матери. Ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Однако и по иску Минобороны ему придется возмещать ущерб. Для начала в счет погашения иска арестован личный автомобиль военнослужащего.

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