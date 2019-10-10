Санкт-Петербург, 10 октября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Кампус для СПбГУ с общежитиями для студентов возможно устроить в центре Петербурга вместо того, чтобы вывозить старейший университет в совхозные поля на окраину за десятки миллиардов рублей. С такой позицией выступил депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

В качестве основной официальной причины, по которой необходим переезд, обычно называется нынешняя «разобщенность» СПбГУ, которому принадлежат порядка 300 зданий — в основном в историческом центре Петербурга.

Ковалев напомнил о рассматриваемом ранее варианте появления единого кампуса на Васильевском острове.

«Если нужно свести все 300 с лишним зданий и участков университета хотя бы поближе друг к другу, то вполне возможно развивать СПбГУ в пределах Василеостровского района. Был представлен очередной проект кампуса в районе Мичманской улицы — там давным-давно заброшенный участок университета. Есть у нас территория намыва и совершенно убитая территория острова Голодай рядом с университетом, где находились бывшие промышленные предприятия. Там, кажется, «Максидом» собираются строить. Думаю, могут застроить и жильем. А зачем это делать, если рядом университет и можно его развивать?» — задается вопросом парламентарий.

Он также полагает, что единственной реальной целью затеи с переездом является «освоение» бюджетных денег руководством вуза и непосредственными реализаторами проекта, который уже сейчас оценивают в 45 млрд рублей, а в будущем, по мнению Ковалева, стоимость поднимется до 100 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента Высшей школы экономики, выпускника и бывшего преподавателя СПбГУ Дмитрия Дубровского, перенос СПбГУ из центра Петербурга на земли совхоза «Детскосельский» в Пушкинском районе подкосит научную базу вуза, лучшие преподаватели уволятся, а иностранные студенты вряд ли захотят жить в полях.