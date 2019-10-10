Красноярск, 10 октября, 2019, 13:42 — ИА Регнум. В национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае в октябре повторно зацвели ветреница, клевер и люцерна посевная.

Элинор Пэйт , пресс-служба НП «Шушенский бор» Цветущий клевер в октябре

Как сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе нацпарка, необычное фенологическое явление зарегистрировано в Перовском лесничестве. Цветению не помешали ночные заморозки и иней по утрам.

Особенно специалистов удивила ветреница лесная. Пик её цветения в Перовском лесничестве приходится на середину мая:

«В летописях природы парка за последние десять лет нет данных о вторичном цветении этого растения глубокой осенью».

Также продолжают цвести растения, которые активно цвели весной, летом и в первую половину осени. Это клевер красный и люцерна посевная. Традиционно они цветут в парке с конца мая по август. Попадается цветущий клевер и в начале сентября, но для октября с его заморозками это уже необычно.

Впрочем, повторное цветение не носит массового характера. Как правило, цветут отдельные особи, произрастающие около водоёмов.

«Такое поведение, вероятнее всего, обусловлено климатическими особенностями этого года: прохладным дождливым летом и мягкой затяжной осенью», — сделали вывод специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Катунском заповеднике на Алтае наблюдалось аномальное для этого месяца явление — цветение купальницы алтайской или в простонародье огоньков.

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