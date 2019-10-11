Москва, 11 октября, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Чем больше призывов к развитию России раздается с высочайших трибун, тем более ярким выглядит несоответствие этих речей тем представлениям, которыми руководствуется экономический блок российского правительства. Как президент РФ намерен взяться за эту проблему, обсуждают редактор ИА REGNUMЮрий Баранчик и автор Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Деятельность «отпущенного на свободу» либерального экономического блока в российском руководстве сперва выглядела как легкий саботаж развития страны, а к настоящему времени вылилась в практические провокации против российского президента. Идея пенсионной реформы созрела в неких околокудринских кругах, но ответственность за нее взял на себя Владимир Путин, растеряв немалую часть поддержки граждан. Разохотившись, системные либералы начали объявлять национальные проекты — утопиями, а поскольку нацпроекты были заявлены опять же Путиным, то становится понятно, кто у нас главный утопист.

Нагнетая градус антинародных решений, российское правительство в лице экономического блока подготовило почву для народного возмущения, которое можно будет использовать для переформатирования внутриполитического расклада в свою пользу. Соответственно, для воплощения идей о развитии России в противовес погружения ее во внутриполитические дрязги, требуется совершенно другой экономический блок. И он уже начинает формироваться.

О чем говорит в этой связи новое назначение Дмитрия Козака, Михаила Бабича и Сергея Глазьева?

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