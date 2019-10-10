Ашхабад, 10 октября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Беспокойство Турции из-за обстановки на севере Сирии понятно российской стороне, однако проблема может быть решена на основе существующих соглашений. Россия готова помочь в налаживании диалога Дамаска и Анкары, заявил 10 октября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Он напомнил об Аданском соглашении 1998 года, которое предполагало совместные усилия Сирии и Турции по пресечению террористических акций на границе двух стран. Вести такую совместную работу помешали действия США и возглавляемой ими коалиции к востоку от Евфрата, пояснил министр.

Россия намерена помочь сирийской и турецкой сторонам завязать диалог, а также наладить контакты властями Сирии и теми курдскими организациями, которые отвергают экстремизм и терроризм, добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция 9 октября начала ввод своих войск на территорию Сирии.

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