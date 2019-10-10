Санкт-Петербург, 10 октября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Некоторые преподаватели СПбГУ опасаются обсуждать тему возможного переезда вуза из центра Петербурга в совхозные поля на окраине города, так как волнуются за свои рабочие места. Об этом заявила доцент факультета свободных искусств и наук СПбГУ Наталия Слюсарь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

«Я знаю далеко не всех преподавателей СПбГУ, их достаточно много. Но все, с кем я говорила — я стараюсь эту тему не навязывать, многие ее обсуждать не хотят, некоторые даже побаиваются — я не слышала ни одного мнения, что надо переезжать, потому что это действительно создаст огромные неудобства для преподавательского состава, помимо прочих», — сказала Слюсарь.

При этом бытует среди профессорско-преподавательского состава и мнение, что протестовать не следует, потому что проект единого кампуса за миллиарды рублей всё равно провалится на уровне котлована, а протестующие тем временем заработают себе неприятности.

Тем не менее всё больше сотрудников вуза согласны открыто выступить против переезда, так как открытое письмо об этом подписывают всё больше людей, и к такому количеству несогласных сложно применить масштабные «репрессии».

"Сейчас, наверное, подписей около 1,5 тысячи. Из них, я думаю, где-то 350 человек — сотрудники СПбГУ. Около 900 — это студенты, аспиранты и выпускники», — пояснила Слюсарь.

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Предполагается, что единый кампус будет построен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории площадью не менее 150 га. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся. Рядом с кампусом появится технологическая долина вуза. Согласно проекту, на строительство кампуса планируется потратить 45 млрд рублей, из которых 26 млрд предоставит инвестор, 19 млрд — федеральный бюджет. О выделении средств распорядился лично выпускник юрфака, премьер-министр Дмитрий Медведев.