Москва, 10 октября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Правительство РФ рассмотрит законопроект, отменяющий плановые проверки в сфере рыболовства. Об этом 10 октября заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, будет рассмотрено изменение федерального закона о «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Новый законопроект отменяет плановые проверки, оставляя внеплановые и рейдовые осмотры судов.

«Почему? Обычно плановые проверки проводили на берегу по местонахождению юридических лиц. Это сугубо бюрократическая процедура — изучали документацию, осматривали производственные мощности. К моменту прихода проверяющих те, кто недобросовестно занимается этим бизнесом, просто успевали подготовиться и скрыть что-либо. А какой смысл тогда в этой проверке?» — спросил Медведев.

Он отметил, что согласно статистике неожиданные проверки дают вдвое большую эффективность.