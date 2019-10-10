Киев, 10 октября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что он сможет обменяться взаимными визитами с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил об этом 10 октября во время проходящего в Киеве пресс-марафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы ожидаем нашего официального визита в Соединенные Штаты. Со своей стороны, мы работаем над тем, чтобы состоялся визит в течение моей каденции, не знаю точно когда, и президента США на Украину», — заявил Зеленский.

Также он подчеркнул, что такой обмен визитами был бы важен для имиджа Украины и мог бы стать важным сигналом для украинских партнёров, что США таким образом поддерживают украинскую стратегию и политику.

При этом он уточнил, что не хотел бы вмешиваться во внутреннюю политику США, в частности, в президентские выборы.

Отметим, ранее во время своего пресс-марафона в Киеве Владимир Зеленский высказался против идеи ввести на Украине военное положение и пытаться решить проблему Донбасса силовым путем.