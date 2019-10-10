Москва, 10 октября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий нормы выплаты компенсаций для некоторых категорий обманутых дольщиков, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

Речь идет о тех дольщиках, которые объединились в жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) и были обмануты недобросовестными застройщиками. Сегодня такие граждане не имеют права получить компенсацию — авторы инициативы предлагают их исправить. Таким образом, обманутые дольщики-члены ЖСК будут уравнены в правах с другими обманутыми дольщиками и смогут получать компенсации из фонда помощи обманутым дольщикам. Размер компенсаци при этом должен достигать рыночной стоимости жилья, которое граждане не получили.

Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нововведение коснется дольщиков из всех жилищно-строительные кооперативы, вне зависимости от даты их создания.

«Ко второму чтению в законопроект внесена важная поправка. Редакция первого чтения предусматривала выплату возмещения за счет фонда защиты прав дольщиков только членам ЖСК, созданным до 1 июля 2019 года. Мы приняли решение распространить нормы закона на все ЖСК вне зависимости от даты их создания. Это справедливо — с июля появилось уже несколько новых кооперативов, и люди, вошедшие в них, также имеют право на компенсацию», — отметил Володин.