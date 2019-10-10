Киев, 10 октября, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский высказался против идеи ввести на Украине военное положение и пытаться решить проблему Донбасса силовым путем. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 10 октября в Киеве.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что люди — это «первый приоритет», а уже потом идут территории. Когда прежний президент пытался ввести военное положение, у людей возник страх, возник хаос, напомнил он.

Зеленский подчеркнул, что будучи главой государства, не готов терять людей. Потому для решения конфликта в Донбассе избран дипломатический путь.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский объяснил протесты местных властей на Украине против имплементации «формулы Штайнмайера» опасениями госпереворота.

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