Ярославль, 10 октября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. В Ярославской области готовится очередная революционная реформа в сфере здравоохранения. У всех больниц могут забрать полномочия по закупке лекарств и медицинского оборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник, близкий к органам власти региона.

Wikimedia.org Ярославская областная больница

Проект закона об этом подготовлен в правительстве области. Согласно нему, закупкой лекарств для всех больниц будет заниматься государственное унитарное предприятие «Областная фармация», принадлежащее правительству Ярославской области. Сейчас «Областная фармация» обеспечивает лекарствами только льготников.

«Государственное предприятие Ярославской области «Областная фармация» в качестве единственного поставщика (исполнителя) осуществляет полномочия по оказанию услуг по обеспечению за счет всех источников финансирования лекарственными препаратами, медицинскими изделиями медицинских организаций Ярославской области, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Ярославской области в сфере здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Ярославской области», — говорится в проекте закона Ярославской области.

Согласно проекту документа, «Областная фармация» будет заниматься закупкой, приемкой, учетом, перевозкой, хранением, распределением, доставкой и отпуском лекарственных препаратов и медицинских изделий для всех государственных больниц.

В настоящее время каждая больница закупает лекарства и медицинское оборудование самостоятельно. Для этого в учреждениях есть специалисты по закупкам и соответствующие структуры. В случае, если закон будет принят, эти функции перейдут «Областной фармации».

У этих планов есть очевидные плюсы и минусы. Основной аргумент за изменение системы может быть финансовым — экономия бюджетных средств. Покупая какое-то лекарство для нескольких больниц большой партией, единый заказчик сможет сэкономить. Кроме того, ставки специалистов по закупкам в больницах будут сокращены, это тоже приведет к некоторой экономии. Руководство больниц сможет освободиться от части административных функций и сосредоточиться на лечении пациентов.

Однако реформа может привести и к существенным проблемам. Больницы будут менее гибкими в вопросах закупок, ведь все предусмотреть и спланировать невозможно. Закупки лекарств займут больше времени при появлении посредника в виде «Областной фармации». Это может привести к перебоям в снабжении пациентов лекарствами. Неясно, как будут осуществляться гарантийные обязательства в случае покупки сложной техники: ведь покупать будет одна структура, а пользоваться оборудованием — другая. Кроме того, снизится персональная ответственность главврачей за лечебный процесс, они смогут кивать на нерасторопность поставщика лекарств.

Смена одной системы на другую может вызвать коллапс всей системы здравоохранения региона, которая и так работает довольно сложно. Укрупнение закупок может привести к монополизации рынка. Ну и, наконец, существует серьезная коррупционная опасность, ведь рынок закупок лекарств и оборудования для больниц региона составляет несколько миллиардов рублей в год. Концентрация таких объемов закупок в руках одного предприятия может существенно увеличить коррупционные риски.