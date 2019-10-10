Улан-Удэ, 10 октября, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Екатерина Дынник стала второй представительницей России, которая вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. В четвертьфинальном поединке в весовой категории до 64 кг ей противостояла Нилуфар Бобойорова из Таджикистана.

Федерация бокса России rusboxing.ru Екатерина Дынник одержала победу над Нилуфар Бобойоровой на ЧМ-2019

По итогам трёх раундов судьи присудили победу Дынник единогласным решением. В полуфинале ей предстоит встретиться с действующей чемпионкой мира Дань Доу из Китая. «Бронза — это не потолок того, что я хочу. Всё только впереди! Нет таких соперниц, с которыми я бы не хотела встретиться», — передали слова спортсменки в Федерации спорта России.

Как сообщало ИА REGNUM, чуть ранее сегодня в полуфинал вышла, одержав победу над представительницей Нидерландов, Людмила Воронцова.

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