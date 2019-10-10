Москва, 11 октября, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Прощальное интервью американского посла в России Джона Хантсмана стало демонстрацией целого спектра возможностей улучшения отношений между РФ и США, как их видит сам Хантсман. К кому он обращался и почему его речь можно смело записывать в очередную операцию ведущейся против России гибридной войны, рассказывает автор ИА REGNUMИгорь Шишкин.

NASA HQ PHOTO Джон Хантсман

Последние несколько десятилетий в РФ ознаменовались укоренением во власти прозападной элиты, которая не мыслит своего существования без того, чтобы их семьи жили в западных странах, там же находилась существенная часть их собственности, а в России они бы «только работали». Для этих богатых и политически влиятельных как бы граждан России ухудшение отношений между РФ и США, как лидером Запада, воспринимается весьма тяжело. Особенно если санкции начинают затрагивать их персонально.

Послание Хантсмана было направлено именно на такого рода элитариев. И если очистить его от словесной шелухи, обозначало буквально следующее: у вас есть шанс изменить свою ситуацию к лучшему, не упустите его. Речь шла о положении на Украине, и именно Украину Хантсман привел в пример того, как последовательно ссорились Россия и США. Сдайте позиции — и всё будет хорошо? Вы это хотели сказать, г-н Хантсман?

Читайте статью Игоря Шишкина «Прощальный удар от посла США Хантсмана и «формула Штайнмайера»».