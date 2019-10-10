Москва, 10 октября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Законопроекты, предполагающие штрафы для родителей за курение детей ранее вносились в Госдуму, но не получали поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.

Не курить! Советский плакат. 1944

«Стремление защитить детей от дурных пристрастий понятно, но вопрос наказания родителей — очень непростой. Ранее похожие законопроекты неоднократно поступали в Думу, ни один из них не был принят», — заявил Кидяев и объяснил, почему.

Он пояснил, что административным нарушением, согласно закону, считается противоправное и виновное действие гражданина.

«А дети прекрасно понимают отношение родителей к курению… Штрафовать такую семью — значит, наказывать людей, не совершавших виновного действия. Это против сути административного права», — пояснил парламентарий.

Если же в семье знают о курении ребенка, поощряют или подталкивают его, создают ему доступ к сигаретам, позволяют курить дома, не проводят воспитательной работы и так далее, то для таких родителей санкции уже предусмотрены: за неисполнение родительских обязанностей и за вовлечение детей в курение, пояснил Кидяев.