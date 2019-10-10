Томск, 10 октября, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Сибирские территории вновь вошли в сводки ФБУ «Авиалесоохраны», которое известило о положении дел с пожарами в российских лесах. На 10 октября в стране действует восемь лесных пожаров, по которым проводятся работы по активному тушению, а общая площадь, пройденная огнем, составляет 113 гектаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Лесные пожары

Больше всего леса горит сейчас в Томской области (104 га). Далее следуют: Еврейская автономная область (5 га) и Алтайский край (3 га). По одному гектару лесных площадей горит в Республике Алтай и Тюменской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 9 октября 2019 года в стране бушевало семь природных пожаров общей площадью 151 га. Лесные пожары возобновились после непродолжительного затишья в сентябре 2019 года.

Самый большой массив горящего леса наблюдался в середине лета. Тогда площадь лесных очагов на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке превысила пять миллионов гектаров, а дымовой шлейф от пожарищ стал причиной создания петиции с требованием введения режима ЧС.

Читайте также: В России продолжают бушевать лесные пожары