Улан-Удэ, 10 октября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. В четверг, 10 октября свой первый бой на чемпионате мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ провела Кристина Ткачёва в весовой категории до 81 кг. Однако она смогла ничего противопоставить сопернице из США Даниеле Перкинс.

Федерация бокса России rusboxing.ru Кристина Ткачёва против Даниелы Перкинс на ЧМ-2019

Во втором раунде судья отсчитал российской спортсменке нокдаун. В результате победа была присуждена американке единогласно, которая выходит в полуфинал.

По словам старшего тренера женской сборной России Бадмы Бадмаева, Ткачёва не провела ни одного боя с апреля этого года.

«Кристина просто застоялась. Американка не удивила, мы знали эту соперницу. Да, это хороший оппонент, призер прошлого чемпионата мира. Просто у нас получился застой, и мы проиграли», — передали в Федерации бокса России слова тренера.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня также выбыла из соревнований Лилия Аетбаева после спорного поражения от вьетнамки. Российская команда подала протест на решение судей.

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