Тбилиси, 10 октября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. 9 октября мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что первый и второй этап реформы такси прошел успешно, и отметил, что в будущем будет проведен третий этап этого процесса. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

Каладзе пояснил, что пока в рамках реформы были предприняты шаги, которые связаны с визуальными стандартами и со стандартом безопасности.

«У этой реформы обязательно будет третий этап, который будет ориентирован на создание лучшего качества и стабильных экономических условий на рынке такси. Мы обязательно предоставим обществу информацию о том, какими будут требования третьего этапа реформы с тем, чтобы было время для подготовки»

Мэр Тбилиси выразил уверенность, что начатая реформа поможет привести в порядок автотранспорт в столице. «Это реформа, которая войдет в историю города», — заявил Каладзе.

Напомним, инициированная Каладзе реформа такси началась 1 октября 2018 года, когда таксистов впервые обязали оформлять лицензию. Ровно год спустя с 1 октября 2019 года такси разделили на категории «А» (для водителей автомобилей белого цвета и с левым рулем) и «В» (для водителей, которые не имеют права подбирать пассажиров на улице и работают по вызову). Реформой такси оказались недовольны многие таксисты, которые провели несколько акций протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок городских властей стороны пришли к консенсусу.