Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября проводит большую пресс-конференцию в Киеве. Как ожидается, она может продлиться несколько часов. Пресс-марафон стартовал в 10:00. Журналистов разделили на группы по 7−10 человек, у каждой из которых есть 30 минут на общение с президентом Украины. Подробности и оценки экспертов в трансляции ИА REGNUM.

President.gov.ua Владимир Зеленский на пресс-конференции

12:49 10.10.2019 Пресс-конференция Владимира Зеленского. president.gov.ua

12:54 10.10.2019 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие угрозы госпереворота на местах, в качестве реакции на «формулу Штайнмайера». Читайте также: Зеленский подтвердил угрозу госпереворота в связи с «формулой Штайнмайера»

12:56 10.10.2019 Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 100% украинцев поддержат мнение, что арестованный судом на этой неделе бывший депутат Рады от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский является бандитом. [[[quote-0]]]

12:56 10.10.2019 Экс-президент Порошенко своими действиями и телеканалами толкает людей на протесты против действующей власти, заявил президент Украины Владимир Зеленский Читайте также: Порошенко кажется, что он может быть лидером другого майдана — Зеленский

12:57 10.10.2019 В Минских соглашениях предусмотрено разведение сил, которое Украина не может себе позволить, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Подписали люди, которые сейчас ходят и говорят «ай-яй-яй!». Я, как Ван Дамм (актёр Жан Клод Ван Дамм — ИА REGNUM), в таком конкретном шпагате нахожусь. Было бы три ноги — сел бы на три», — рассказал Зеленский. По его словам, украинских силовиков отводят там, где могут обеспечить безопасную ситуацию. В случае, если от Украины будут требовать невозможного, президент страны пообещал обратиться к обществу.

12:58 10.10.2019 Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что нынешние власти страны намерены провести местные выборы, как только позволит законодательство. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM. Президент признал, что его команда честно хотела «сразу все перезагрузить» — но «есть законодательные вещи, которые мы не можем нарушить».

12:59 10.10.2019 «Силой и дурак может», — ответил президент УкраиныВладимир Зеленский на вопрос журналиста о насильственном разгоне экс-участников войны в Донбассе, приехавших в зону разведения сторон. Заявление прозвучало 10 октября во время пресс-конференции в Киеве. «С «ветеранами» нужно разговаривать, объяснять свою позицию, объяснять позицию президента», — рассказал он. Зеленский сообщил, что встречался с радикалами и объяснял им ситуацию вокруг разведения сил и «формулы Штайнмайера».

12:59 10.10.2019 Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным пока не планируется из-за определённого противодействия. Читайте также: Встреча с Путиным не планируется — Зеленский

13:00 10.10.2019 Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у его предшественников не было такого большого желания завершить войну в Донбассе. «Так как мы хотим закончить войну, я думаю, что у прошлой власти такого желания, такого напора не было», — рассказал Зеленский. Он отметил, что готов к переговорам по телефону, в «нормандском формате», в Минске.

13:01 10.10.2019 Президент Украины Владимир Зеленский готов проводить прямые переговоры с президентом России касательно обмена заключёнными. Читайте также: Зеленский готов к переговорам с Путиным по вопросу обмена заключёнными

13:02 10.10.2019 Президент Украины Владимир Зеленский назвал «предательством» действия украинских политиков, которые не дают ему возможности выполнять президентские обязанности, в частности завершать войну и гибель украинцев. При этом он сообщил, что вынесет на обсуждение нормандского формата вопрос ввода миротворческого контингента на неконтролируемый участок российско-украинской границы.

13:04 10.10.2019 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за сложности выполнения Минских соглашений он чувствует себя как актёр Жан Клод Ван Дамм. Читайте также: Зеленский: «Я, как Ван Дамм, в таком конкретном шпагате нахожусь»

13:04 10.10.2019 Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он не боится массовых акций протеста, т. е. нового «майдана». [[[quote-1]]]