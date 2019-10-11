Пресс-конференция Владимира Зеленского — трансляция
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие угрозы госпереворота на местах, в качестве реакции на «формулу Штайнмайера».
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 100% украинцев поддержат мнение, что арестованный судом на этой неделе бывший депутат Рады от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский является бандитом.
Экс-президент Порошенко своими действиями и телеканалами толкает людей на протесты против действующей власти, заявил президент Украины Владимир Зеленский
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В Минских соглашениях предусмотрено разведение сил, которое Украина не может себе позволить, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Подписали люди, которые сейчас ходят и говорят «ай-яй-яй!». Я, как Ван Дамм (актёр Жан Клод Ван Дамм — ИА REGNUM), в таком конкретном шпагате нахожусь. Было бы три ноги — сел бы на три», — рассказал Зеленский.
По его словам, украинских силовиков отводят там, где могут обеспечить безопасную ситуацию. В случае, если от Украины будут требовать невозможного, президент страны пообещал обратиться к обществу.
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что нынешние власти страны намерены провести местные выборы, как только позволит законодательство.
Об этом он сказал в ходе общения с журналистами сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.
Президент признал, что его команда честно хотела «сразу все перезагрузить» — но «есть законодательные вещи, которые мы не можем нарушить».
«Силой и дурак может», — ответил президент УкраиныВладимир Зеленский на вопрос журналиста о насильственном разгоне экс-участников войны в Донбассе, приехавших в зону разведения сторон. Заявление прозвучало 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.
«С «ветеранами» нужно разговаривать, объяснять свою позицию, объяснять позицию президента», — рассказал он. Зеленский сообщил, что встречался с радикалами и объяснял им ситуацию вокруг разведения сил и «формулы Штайнмайера».
Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным пока не планируется из-за определённого противодействия.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у его предшественников не было такого большого желания завершить войну в Донбассе.
«Так как мы хотим закончить войну, я думаю, что у прошлой власти такого желания, такого напора не было», — рассказал Зеленский. Он отметил, что готов к переговорам по телефону, в «нормандском формате», в Минске.
Президент Украины Владимир Зеленский готов проводить прямые переговоры с президентом России касательно обмена заключёнными.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал «предательством» действия украинских политиков, которые не дают ему возможности выполнять президентские обязанности, в частности завершать войну и гибель украинцев. При этом он сообщил, что вынесет на обсуждение нормандского формата вопрос ввода миротворческого контингента на неконтролируемый участок российско-украинской границы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за сложности выполнения Минских соглашений он чувствует себя как актёр Жан Клод Ван Дамм.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он не боится массовых акций протеста,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе есть только две стороны конфликта — Россия и Украина. Он отметил, что РФ также должна дать гарантии разведения войск, поскольку является участником трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский не будет вмешиваться в судебный процесс по «Приватбанку», но обещает отреагировать, если вердикт суда будет не в пользу государства.
От конкретики по этому вопросу президент Украины воздержался, только лишь повторив, что не будет вмешиваться в судебный процесс.
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его действия ограничены законодательством, которое не позволяет влиять на правоохранительные органы в вопросе борьбы с коррупционерами и бандитами. Зеленский заявил, что «на второй день» он прибыл на работу, думая, что его команда будет всех коррупционеров сажать.
Украинский политолог Михаил Погребинский призвал украинцев не бояться предоставления Донбассу особого статуса.
Политолог заверил, что если дети в Донбассе будут учиться на русском языке, а жители региона будут чтить своих героев, это не нарушит целостность Украины.
Подробности в материале: Особый статус Донбасса и федерализация не развалят Украину — эксперт
Зеленский высказался против идеи ввести на Украине военное положение и пытаться решить проблему Донбасса силовым путем. Он подчеркнул, что люди — это «первый приоритет», а уже потом идут территории. Когда прежний президент пытался ввести военное положение, у людей возник страх, возник хаос, напомнил он.
Читайте подробнее: Зеленский заявил, что введение военного положения обернется хаосом
В партии Зеленского «Слуга народа» планировали на старте работы новой Верховной рады запустить процесс принятия 256 законопроектов, касающихся самых разных тем.
«Это была наша мечта, и это наша ставка. Мы хотим войти в историю Украины как люди, которыми будут гордиться», — подчеркнул Зеленский.
Президент положительно оценил первый месяц работы нынешнего украинского парламента:
«74 законопроекта из 256 были определены как приоритетные, 35 из них прошли чтения или приняты. За месяц — это очень быстро», — подчеркнул он.
Читайте подробнее:«Наша мечта, наша ставка»: Зеленский прокомментировал работу Верховной рады
Украина не может компенсировать олигарху Игорю Коломойскому национализацию активов «Приватбанка». Об этом 10 октября в Киеве на пресс-марафоне заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, вести переговоры с Коломойским могут эксперты-международники.
Читайте также: Зеленский — Коломойскому: «Ты хочешь жить в этой стране?»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не является обслуживающим персоналом политики США, а её втягивание в этот процесс будет огромной ошибкой для Соединённых Штатов Америки.
Читайте подробнее: Зеленский: «Мы не обслуживающий персонал политики США»
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что за время его пребывания на посту главы государства должен состояться официальный визит президента США в Киев. Президент Украины подчеркнул, что его окружение усиленно работает над этим вопросом.
Читайте подробнее: Зеленский обещает реализовать план с визитом президента США в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что он сможет обменяться взаимными визитами с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил об этом 10 октября во время проходящего в Киеве пресс-марафона.
Читайте подробнее: Зеленский выразил надежду на взаимообмен визитами с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выстроил «жесткую вертикаль» во фракции «Слуга народа», «потому что люди их выбрали». Соответствующее заявление он сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне, комментируя причины жесткой вертикали во фракции «Слуга народа».
Он сообщил, что провел откровенную беседу с депутатом от фракции «Слуга народа» Александром Дубинским после его жесткой критики относительно сотрудничества правительства с Международным валютным фондом.
Читайте подробнее: Зеленский обещает распустить Раду в случае распрей в «Слуге народа»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «ничего не должен» главе МВД Арсену Авакову и готов его уволить в случае неудовлетворительной работы.
Президент Украины Владимир Зеленский не платил деньги американскому лоббисту Маркусу Коэну, чьими услугами он якобы пользовался во время избирательной кампании.
Подробности в материале: «Я никого не просил меня лоббировать» — Зеленский
Покинувший недавно пост секретаря Совнацбеза Украины Александр Данилюк хотел быть премьер-министром Украины и имел «сложные отношения» с главой офиса президента Андреем Богданом, заявил журналистам 10 октября президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что на решение Данилюка повлияли именно эти обстоятельства, а не суд по Приватбанку, как утверждают отдельные эксперты и СМИ.
Вместе с тем президент признал, что окружение его в определенной степени «шантажирует» вопросами увольнения.
Читайте подробнее: Меня достала эта игра! Зеленский рассказал, как его «шантажирует» окружение
Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с украинскими олигархами, чтобы убедить их поработать на Украину.
По его словам, Украина не будет придерживаться правил в отношении олигархов, пока они не договорятся с президентом о восстановлении Донбасса.
Об этом: Зеленский хочет заставить олигархов восстанавливать Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский считает публикацию стенограммы его июльского телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом небольшим «подрывом отношений». Такое мнение он высказал 10 октября во время своего пресс-марафона в Киеве.
Читайте подробнее: Зеленский назвал публикацию телефонного звонка Трампом «подрывом отношений»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает инициативы правительства Гончарука по изменению налогового законодательства, поскольку «налоги должны платить все».
Зеленский заявил, что, в принципе, не должен комментировать правительство, потому что правительство должно быть независимым.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правоохранительным органам Украины и США объединить усилия для расследования дела компании Burisma.
Читайте подробнее: Зеленский предложил США объединить усилия для расследования дела Burisma
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его охрана «вешается» из-за сложностей в работе, поскольку он живет в своей киевской квартире, а не в президентской резиденции. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.
При этом он отказался от предложения переехать в одну их президентских резиденций, опасаясь нарваться на критику и зависть украинцев.
Читайте подробнее: Зеленский: «Охрана «вешается», так как я продолжаю жить в квартире»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков находится в настоящее время на испытательном сроке. Об этом 10 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона в Киеве.
Читайте подробнее: Зеленский: Аваков находится на «испытательном сроке»
Президент Украины Владимир Зеленский категорически отказался выставлять на приватизацию международный детский центр «Артек», который переехал в Пущу-Водицу (Киев).
Он опасается, что бренд выкупят российские бизнесмены.
Подробности в материале: Зеленский отказался продавать «Артек», чтобы «сохранить бренд»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не встречался с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани в Киеве, поскольку тот не обращался с соответствующей просьбой в МИД Украины.
Об этом: Зеленский объяснил, почему не встретился с адвокатом Трампа
Россия «выкрутит руки» Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом 10 октября в Киеве заявил на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский.
Подробности в материале: Зеленский: «Северным потоком — 2» Россия нам полностью выкрутит руки»
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен публиковать стенограммы переговоров ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с другими иностранными лидерами.
Читайте также: Зеленский не планирует публиковать стенограммы своих разговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что масштабные акции протеста против использования Киевом «формулы Штайнмайера» кем-то проплачены. Президент уверен, что часть протестующих действительно так думает, а часть людей ввели в заблуждение СМИ.
Зеленский заявил, что хочет быть нормальным сильным президентом и «ослаблять его разными акциями не надо».
Министр финансов Украины Оксана Маркарова, которая пришла в правительство при прошлой власти, сохранила свой пост, потому что она «профессиональный человек», а с бюджетом «не шутят». Зеленский пообещал, что если министр финансов будет фигурировать в каком-то уголовном деле, то сразу же покинет пост.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет обсуждать слухи относительно влияния его команды на расследования, в которых фигурирует бывший президент страны Петр Порошенко.
Партия «Слуга народа» рассматривает кандидатуру депутата Верховной рады Александра Ткаченко на пост мэра Киева. Об этом 10 октября в Киеве на пресс-марафоне заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он сообщил, что парламентский комитет ещё дорабатывает проект закона о столице — Киеве. «Этот законопроект дорабатывается в комитетах, поэтому последнюю редакцию этого закона я не видел. Хотел бы его увидеть до голосования… Если все нормально, я подпишу этот закон. Если нет, отправляю на доработку», — рассказал Зеленский.
Подробности в материале: Зеленский заявил, что на пост мэра Киева рассматривает несколько кандидатов
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался журналистам на «слишком сложную» ситуацию с назначением глав областных администраций (губернаторов).
По словам Зеленского, многие кандидаты отказываются, когда слышат о размере зарплаты губернатора. Если же какой-то кандидат близок к назначению, вокруг него начинается борьба кланов и компромата.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не просил его возобновить поставку днепровской воды в Крым. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.
Читайте подробнее: Зеленский заявил, что Путин не просил возобновить поставки воды в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему совсем не нравится то, что до сих пор происходит на украинской таможне.
Зеленский признал, что быстрых кадровых изменений в ведомстве не получилось, и фактически спустя полгода после его победы на президентских выборах на таможне остаются старые кадры. Он заявил, что руководителю Государственной таможенной службы Максиму Нефедову требуется больше времени, чтобы «уволить всех старых таможенников».
Уже более 6 часов президент Украины Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов в рамках пресс-марафона в Киеве. Пресс-конференция началась в 10:00 и идет до сих пор без перерывов.
Президент Украины Владимир Зеленский просит журналистов не называть главу МИД Украины Вадима Пристайко «говорящей головой».
Президент Украины Владимир Зеленский просит журналистов не называть главу МИД Украины Вадима Пристайко «говорящей головой».
Об этом он заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.
Президент Украины Владимир Зеленский «недоволен» Минскими соглашениями, в частности, последовательностью прописанных пунктов и тем, что в них не упоминается вопрос Крыма.
Он также пообещал поднять проблематику Крыма на встрече «нормандской четверки».
Подробности в материале: Зеленский пообещал вынести вопрос Крыма на «нормандский формат»
Президент Украины Владимир Зеленский верит, что, несмотря на все проблемы в нынешнем и прошлом, Киев и Варшаву впереди ожидает только дружба. Он напомнил, что с начала своей каденции имел несколько встреч с президентом Польши Дудой, с премьер-министром, отдельно с некоторыми польскими депутатами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он бы «очень не хотел», чтобы конфликт в Донбассе был «заморожен», но гарантировать этого не может. Президент заявил, что в настоящий момент в Донбассе «фактически Приднестровье».
«А сейчас? Практически отношений нет. Гуманитарная миссия хоть какая-то есть. Единственное, что отличает Донбасс от Приднестровья — это то, что у нас раздаются выстрелы», — заявил он.
Читайте подробнее: Зеленский о ситуации в Донбассе: «Сейчас у нас там Приднестровье»
Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского продолжается больше 7 часов. По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, своей очереди еще ждут около 150 журналистов. Всего было заявлено 300 журналистов.
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что он не занимается популизмом, «и это люди видят». Зеленский объяснил, что его резонансные заявления, сделанные в ходе поездок в регионы Украины «помогают что-то изменить», так что это — не популизм, а «помощь людям».
Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о его главной ошибке за время пребывания на посту главы государства. Зеленский предположил, что сможет назвать главную ошибку после того, как пройдет весь президентский срок.
Украина останется с Россией один на один, если Верховная рада не продлит действие закона об особом статусе Донбасса и не имплементирует «формулу Штайнмайера».
Читайте подробнее: Зеленский: Украина останется один на один с Россией, если выйдет из Минска
Президент Украины Владимир Зеленский призвал одесситов уговорить продюсера Александра Андросова принять участие в выборах городского головы.
По его словам, мэром Одессы должен быть человек, «которого все уважают».
Подробности в материале: Зеленский попросил одесситов уговорить Андросова идти в мэры
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может принять участие в программе «60 минут» с Ольгой Скабеевой, поскольку федеральный телеканал «Россия 1» демонстрирует плохое отношение к независимости Украины и украинцам. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября во время пресс-марафона в Киеве, отвечая на вопрос журналистки о возможном участии в программе «60 минут».
Подробности в материале: «Очень опасно». Зеленский ответил на приглашение Скабеевой
В настоящее время для Украины вопрос легализации каннабиса неактуален. Об этом 10 октября во время пресс-марафона в Киеве сказал президент Украины Владимир Зеленский.
При этом он не исключает легализацию медицинской марихуаны.
Подробности в материале: Зеленский не исключил легализацию медицинской марихуаны
Правоохранительные органы Украины занимаются расследованием фактов коррупции со стороны экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука) и его сына Игоря. Об этом 10 октября во время пресс-марафона в Киеве сказал президент Украины Владимир Зеленский.
При этом он сообщил, что накануне посетил международную выставку «Оружие и безопасность — 2019» вместе с начальником генштаба ВСУ Русланом Хомчаком.
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался отправлять в отставку главу офиса президента Андрея Богдана, поскольку он эффективный менеджер и не нарушает украинские законы.
При этом он сообщил, что в его команде есть люди с «классным имиджем», но они не показывают результатов.
Читайте также: Зеленский не собирается увольнять «мощного профессионала» Богдана
Для Украины во время войны вопросы языка не являются приоритетными. Владимир Зеленский считает, что Киеву нужно менять все законопроекты, которые раскалывают страну.
Читайте также: Зеленский: во время войны вопросы языка раскалывают страну
Правительство Украины может подарить лицензию на открытие казино, если в страну зайдет фирменная сеть отелей. Об этом 10 октября в Киеве во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом: Киев готов подарить лицензию на открытие казино фирменному отелю
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лишил «комфорта» свою супругу Елену, заняв пост главы государства. Об этом 10 октября в Киеве во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте подробнее: Зеленский о жене: «Я забрал у неё комфорт. И только я в этом виновен»
Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что почти 30% украинцев согласны на отделение, в частности, предоставление автономии отдельным регионам Донбасса. Соответствующее заявление президент сделал 10 октября на пресс-марафоне в Киеве, комментируя результаты сентябрьского социсследования группы «Рейтинг».
Подробности в материале: Зеленский не верит, что почти треть украинцев согласна на автономию Донбасс
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
Президент признал, что рыночные цены — это какое-то увеличение тарифов для Украины, а задача властей — уменьшать процент от дохода семьи на оплату коммунальных услуг.
«Я говорил с МВФ и нашим правительством… Мы говорили, что если у нас будут рыночные цены, то мы должны договориться — процент от дохода семьи на оплату коммуналки должен уменьшиться, и это мы гарантируем людям. Этот вопрос я ставлю правительству, и премьер-министр со мной согласен», — заявил Зеленский.
Подробности: Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что предоставление автономии подконтрольным Киеву крымским татарам «реально упростит тему возвращения Крыма».
Зеленский признал, что обсуждал эту тему с лидерами киевских «крымских татар», и последние выразили готовность написать соответствующий законопроект, за который Рада сможет проголосовать.
«Думаю, что они действительно имеют предложения, покажут их, и можем обсуждать… Но это очень серьезный вопрос — внесение изменений к Конституции», — сказал президент.
Также он отметил, что главным по этому вопросу будет глава МИД Украины Вадим Пристайко, потому что он «глубже в этой теме».
Подробности: Зеленский рассказал, как уважает крымских татар, защищающих Украину
Совнацбез Украины должен перестать быть «кладбищем политиков», заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами сегодня, 10 октября.
Зеленский подчеркнул, что именно такое изменение статуса органа — одна из главных задач для нового секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.
Президент подчеркнул, что новый секретарь Совнацбеза — «профессиональный человек, разбирающийся в вопросе». Вместе с тем Зеленский отметил, что у Данилова все равно будет испытательный срок, чтобы он мог «увидеть результаты работы СНБО».
Подробности: Зеленский хочет, чтобы Совнацбез перестал быть «кладбищем политиков»
Правоохранительные органы занимаются расследованием трагедии в Иловайске (Донетчина). Об этом 10 октября в Киеве во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он также пообещал, что правоохранители продолжат расследовать убийства журналистов Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк. В частности, президент отметил, что у следствия есть прогресс в деле убийства Гандзюк.
Читайте также: Зеленский анонсировал результаты расследования Иловайской трагедии
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что «господин Бандера» был бы «в шоке», если бы узнал, какое количество улиц переименовано в последние годы в стране в его честь.
Зеленский не стал прямо говорить, поддерживает ли он «бандеризацию» названий улиц, которую воплотила в жизнь предыдущая власть, но отметил, что было бы правильно каждую улицу называть в честь разных героев, и желательно, современных.
В качестве таковых Зеленский предложил футболиста и нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко, прыгуна с шестом Сергея Бубку, боксеров братьев Кличко и Александра Усика, а также людей, пострадавших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г.
Подробности: Зеленский о «бандеризации» Украины: Сам «господин Бандера» был бы «в шоке»
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что пока не чувствует влияния на него олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.
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Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею очищения власти — люстрации — но заявляет, что к этому процессу очень плохо относятся международные партнеры.
По его словам, Запад по результатам люстрации, которую провел президент Порошенко, заявлял, что нельзя было люстрировать «всех подряд» — потому что на Украине десятки и сотни тысяч чиновников, и далеко не все они плохие.
Зеленский заявил, что он думает, что это правильно сделать, и в настоящий момент идет обсуждение формата новой волны люстрации.
«Лично мое предложение было: давайте сделаем очищение по списку, возьмем людей за много лет, тех людей, к которым, мы знаем, какое отношение в обществе, и будем проводить люстрацию», — подчеркнул президент Украины.
Подробности: Зеленский: С люстрацией проблема — очень плохо относятся западные партнеры
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября на пресс-марафоне в Киеве.
При этом он сообщил, что Киев не собирается запрещать украинцам ездить в Россию.
Читайте подробнее: Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.
Комментируя высказывание Зеленского об «опасной Скабеевой», телеведущая написала:
Пока Владимир Зеленскийбудет президентом Украины, возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу не будет, считает политолог Владислав Гаджара.
Пока президентом Украины будет Владимир Зеленский, возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу невозможно. Об этом в интервью, опубликованном изданием КП-Крым, заявил политолог Владислав Гаджара.
По словам Гаджары, Крым очень успешно преодолевает водную блокаду со стороны Украины. Реализуется достаточное количество инфраструктурных проектов, обеспечивающих все территории полуострова питьевой водой.
Вместе с тем при налаживании отношений между Украиной и Россией вопрос продажи воды в Крым мог бы обсуждаться, «что было бы особенно актуально для северной части полуострова и развития сельского хозяйства».
Об этом: Эксперт: Переговоры о подаче воды в Крым при Зеленском маловероятны
Президент Украины Владимир Зеленский провел некорректное сравнение ситуации в Донбассе и в Приднестровье, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
«Зеленский видит сходство между Приднестровьем и Донбассом, но сходства нет и в помине. В Приднестровье никто не гибнет вот уже 27 лет. Никаких обстрелов, боевиков и ВС Молдавии вокруг. Граница открыта: люди свободно ездят в Молдавию. Жизнь там — мечта для растерзанного Донбасса», — заявил российский сенатор.
Пушков подчеркнул, что на протяжении 27 лет не ведутся боевые действия между Приднестровьем и Молдавией.
«Съездил бы туда, посмотрел своими глазами. Там в бронежилете и каске ходить не надо. Для Донбасса положение Приднестровья было бы огромным прогрессом», — добавил он.
Подробности в материале: Пушков устыдил Зеленского за некорректное сравнение
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал ситуацию отсутствия авиасообщения с Россией странной, при том что поезда в Россию продолжают ходить.
Он также отметил, что поскольку авиарейсы являются, в принципе, дотационными, крупная украинская авиакомпания спокойно может быть национализирована.
Для восстановления воздушного сообщения с Россией, по словам президента Украины, надо «делать шаги, встречаться, заканчивать войну».
Подробности в материале: Зеленский назвал отсутствие авиасообщения с Россией странным и невыгодным
Ни инфраструктуры, ни «цивилизации» в Крыму, пока он был в составе Украины, можно сказать, не существовало, сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, он сам любил отдыхать в Крыму, даже когда стало дешевле ездить на египетские и турецкие курорты. Украинский президент отметил, что купил квартиру в Крыму, пока тот был «украинским».
Читайте также: Зеленский заявил, что в «украинском» Крыму «не было цивилизации»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией. Об этом украинский президент заявил на пресс-конференции в Киеве.
«Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее, слава богу, и нет», — утверждает Зеленский.
Он добавил, что необходимо предпринимать шаги навстречу друг другу, чтобы закончить войну в Донбассе.
Об этом: Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового посла Украины в США, но не назвал ни его фамилии, ни сроков назначения.
Читайте также: Посол Украины в США будет назначен в ближайшее время — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский талантливо загоняет лидера фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко «в политический гроб». Об этом 11 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политтехнолог Дмитрий Фищенко, подводя итоги пресс-марафона Зеленского.
Об этом: Зеленский талантливо загоняет Порошенко в политический гроб — Фищенко
Президент Украины Владимир Зеленский доказывает обществу, что ранее пятый президент Петр Порошенко подписал «капитуляцию» Украины под названием «Минские соглашения». Соответствующее заявление 11 октября в эфире одного из украинских телеканалов сделал политтехнолог Дмитрий Фищенко.
По его словам, «формула Штайнмайера» делает минские соглашения более приемлемыми для Киева.
Об этом: Зеленский хочет показать, что капитулировал с Минском Порошенко — эксперт
В Совфеде не видят связи между войной в Донбассе и отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.
«Владимир Зеленский понимает, что отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной невыгодно Украине, но по ряду причин не готов принять решение о его возобновлении. Отсюда и отговорки, ссылки на конфликт в Донбассе», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 часов общался с журналистами, но не сказал им ничего из того, чего они не знали бы и раньше. В своих ответах на все без исключения вопросы он делал реверансы «и нашим, и вашим». Коллективный Зеленский уже не имеет никаких политических оппонентов, но его тактика остается прежней: всех обнадежить и ничего не сделать.
Читайте подробнее: Зачем Зеленский пытается усидеть на всех стульях и тянуть время
От «пресс-обеда» Владимира Зеленского не осталось никакого цельного впечатления, потому что у самого Зеленского и его команды нет цельного понимания того, что делать с основными проблемами своей страны, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, комментируя «пресс-марафон» президента Украины.
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Украинский политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что пресс-марафон президента Владимира Зеленского, который продлился более 14 часов, является подготовкой к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Романенко написал 11 октября на своей странице в «Фейсбуке».
Об этом: Зеленский отрабатывает встречу в «нормандском формате» — эксперт
Те, кто предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому выбранный формат большой пресс-конференции, — явно не друзья главы украинского государства, заявил в своем комментарии сегодня, 11 октября, украинский политик, экс-депутат Рады Борислав Береза.
Береза предположил, что, возможно, что это тот случай, когда благими делами «устлана дорога в ад». Поскольку, отмечает политик, уже к середине марафона президент выглядел уставшим, охрипшим, и видно, что на фоне длительного процесса у него путаются мысли.
«К окончанию пресс-марафона Зеленский выглядел не просто уставшим, а изнуренным. Он начал ошибаться, оговариваться и повторять сказанное им секунду назад. И обычный избиратель Зеленского, который пришел домой после работы и включил вечером телевизор, увидел своего президента в не очень хорошем виде», — подчеркивает бывший депутат.
По его мнению, такой пресс-марафон явно больше не повторится.
Подробности: Украинский политик объяснил, почему пресс-марафон Зеленского не повторится
Президент Украины Владимир Зеленский, проведя 10 октября масштабный пресс-марафон, выиграл этот информационный раунд, заявил в своем комментарии по итогам мероприятия украинский политолог Руслан Бортник.
Эксперт объяснил, почему офис президента вообще решился на такой шаг:
«В преддверии протестов 14 октября команда президента очень внимательно отслеживает общественные настроения и понимает, что «штайнмайерпротесты», «Байденкейсы», отсутствие посадок и нерешенность вопроса тарифов, нарастание разочарования антикоррупционной политикой и проблемы со СМИ могут пошатнуть поддержку президента и заложить тренд на падение рейтингов, который сложно уже будет остановить», — подчеркивает Бортник.
Кроме того, отмечает специалист, эксперты постоянно критиковали президента Зеленского за «роликовый» способ коммуникации с обществом, и эту критику в значительной мере разделяли украинцы.
Подробности: Пресс-марафон Зеленского: «Протестные настроения, возможно, снижены»
Альтернативы дипломатическому способу урегулирования конфликта в Донбассе для Украины попросту нет, в частности, по причинам экономического характера.
Об этом 11 октября заявил украинский экономист Александр Гончаров, комментируя высказывания президента Зеленского о перспективах «минского процесса», сделанные накануне в ходе пресс-марафона главы украинского государства.
Эксперт напомнил, что в Киеве признали — для попытки урегулирования ситуации на Донбассе силовым путем надо значительно усилить ВСУ, а для этого потребуется не менее 30% бюджетных средств. К этому надо добавить, подчеркивает он, что еще 34% из доходной части госбюджета-2020 предстоит отдать в счет погашения и обслуживания кредитов и займов.
«Понятно, что на развитие экономики ничего не остается, как и на пенсии и зарплаты учителям и медикам. Последним придется голодать и пить воду только из крана», — подчеркнул Гончаров.
Экономист выражает надежду, что «этот кошмар в Донбассе» в ближайшей перспективе закончится, и Украина начнет восстанавливать свою национальную экономику, повышая благосостояние всего населения. Вместе с тем он задается вопросом, как после заявлений Зеленского проявят себя противники встречи в «нормандском формате», подчеркивая, что это «архиважно» для будущего страны.
Подробности: Будем голодать и пить воду из крана: сорвут ли планы Зеленского по Донбассу
Судя по заявлениям, сделанным в ходе пресс-марафона, президент Украины Владимир Зеленский «слил» земельную реформу, заявил украинский экономист Сергей Фурса.
«Под давлением заинтересованных в дешевой земле сторон (фермеров, аграриев, Коломойского) президент отошел от парадигмы эффективной либеральной модели и предлагает теперь запустить гибрид, подразумевающий запрет на покупку земли юридическими лицами с иностранными бенефициарами. Фактически, земельная реформа сейчас повторяет судьбу приватизации 90-х», — заявил Фурса.
По его словам, вместо сигнала для всего мира о том, что инвесторов на Украине ждут, Зеленский дает им обратный сигнал.
Подробности: Украинский экономист: Зеленский «слил» земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский «подсаживает» мозг на самые опасные наркотики — личный мониторинг интернета и чтение прослушки. Об этом 11 октября на своей странице в Фейсбуке написал главред украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, комментируя итоги пресс-марафона.
Читайте подробнее: Эксперт: Зеленский «подсел» на прослушку и интернет
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября зафиксировал свое видение по десяткам различных тем, но по большинству вопросов ответы были явно не глубоки, некоторые даже ошибочны или поверхностны, заявил украинский политолог и журналист Юрий Бутусов, комментируя итоги мероприятия.
Эксперт заметил, что принципиальное значение имеет конкретная позиция президента по трем блокам вопросов, и эти слова действительно могут иметь долгосрочные последствия. Это ситуация в Донбассе, суд по Приватбанку, а также заявления по целому ряду громких преступлений, случившихся на Украине в период президентства Петра Порошенко.
«После этой декларации будет очень интересно услышать его на следующей пресс-конференции, когда Зеленского спросят, что он изменил за прошедший срок, что он понял. Второй раз сыграть на эффекте новизны уже не удастся — люди будут ждать куда большей компетентности и конкретных результатов», — отмечает Бутусов.
Подробности: «Многие ответы Зеленского были явно ошибочны или поверхностны»
Вчерашний пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского показал, что молодой глава государства искренне хочет мира с Россией. Об этом 11 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил военный дипломат Пётр Гаращук, комментируя заявления Зеленского.
Об этом: Зеленский искренне хочет мира с Россией — эксперт
Директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина заявила, что прошедший пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского повысит его рейтинг.
Об этом: Пресс-марафон повысит рейтинг Зеленского — социолог
В ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский старался отстаивать тезисы, которые и привели его к власти, отметил глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачёв.
«В целом Зеленский старался отстаивать те тезисы, которые его привели к власти, и тем самым подтвердил наличие сохраняющегося общественного запроса на смену курса с войны на мир», — написал Косачёв в Facebook.
Подробности в материале: Косачёв: вопросы войны и мира на Украине решаются улицей
Медиа-марафон президента Украины Владимира Зеленского выглядел как малосодержательное шоу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
«Попытка Зеленского показать свою беспрецедентную открытость СМИ явно не удалась. Все 13 часов общения со СМИ можно уложить в несколько фраз, из которых следует, что президент Украины хоть и имеет конституционную власть, использовать ее явно не может, ситуацию в стране не контролирует, с нацбатальонами намеревается вести беседы, особый статус Донбасса предоставить не готов, и вообще, как решать ситуацию — не знает. Разговор со СМИ превратился в болтовню на завалинке и никакого влияния на положение дел внутри Украины и во внешнеполитическом поле не имеет», — отметил Железняк.
Читайте подробнее: Попытка Зеленского показать открытость СМИ не удалась — депутат Госдумы