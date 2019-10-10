Исламабад, 10 октября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) заявил о том, что намерен выделить Пакистану в общей сложности 2,7 миллиардов долларов.

Adb.org Штаб-квартира Азиатского банка развития

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, это заявление представители банка сделали на официальной странице в социальной сети «Твиттер». С 2015 по 2018 год средняя сумма льготных кредитов на различные программы развития в Пакистане составляла 1,4 миллиарда долларов, теперь же финансирование увеличено почти в два раза. Как отметили в банке, расширение кредитования стало возможно благодаря привлечению «стороннего финансирования».

Ранее АБР сообщил о намерении выделить 200 миллионов долларов льготного кредита на социальную программу по борьбе с бедностью.