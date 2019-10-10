Пекин, 11 октября, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Китай показал всему миру, как преемственность власти и стратегического проекта развития способна вывести страну на лидирующие позиции в мире. О том, почему китайским коммунистам удалось сделать то, на чём сломался СССР, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мао Цзэдун

История внятно показала, что Мао Цзэдун оказался гораздо более последовательным и прилежным учеником Владимира Ленина, чем советский генсек Никита Хрущёв. Мало того, обвинения Мао в «троцкизме», раздававшиеся со стороны советских пропагандистов, гораздо больше подошли бы самому Хрущёву. Ленин абсолютно правильно предвидел, что дальнейшие пути борьбы за социализм совпадут с борьбой национально-освободительной, а значит, более перспективными для социализма являются не страны западных метрополий, а напротив, государства, которые образуются в будущем на месте освободившихся восточных колоний.

Возникновение феномена социализма с китайской спецификой полностью подтвердило правоту Ленина, а успехи, которые явила китайская стратегия, говорят о том, что руководители этой страны восприняли коммунистическую идеологию как практическое знание, требующее творческого применения на каждом этапе исторического развития. То, что в СССР выродилось в болтовню, в Китае оказалось руководством к действию.

Читайте подробнее в статье Владимира Павленко «Учение Мао Цзэдуна — это марксизм-ленинизм эпохи глобализма».