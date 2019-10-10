Исламабад, 10 октября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ) опубликовал новый Индекс мировой конкурентоспособности, в котором Пакистан опустился на три строчки, заняв 110-е место из 140 стран.

Naveedsharif Исламабад

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, наихудшие показатели (131-е место) Пакистан продемонстрировал в сфере внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также в развитии товарного рынка (126-е место). Для Форума, подчеркивающего значимость адаптации стран к Четвертой промышленной революции, показатель внедрения ИКТ — один из самых важных.

Отметим, что в рейтинге ВЭФ Россия сохранила 43-е место и даже улучшила свой показатель в баллах (66,7). Первое место в рейтинге занял Таиланд, обогнав лидировавшие до этого США.