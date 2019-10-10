Ростов-на-Дону, 10 октября, 2019, 12:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в ночь на 10 октября был потушен пожар в многоэтажном доме. Огонь вспыхнул на улице Петренко в микрорайоне Суворовский, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

jackmac34 Пожар

Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило в 23:47 мск. По прибытию спасателей выяснилось, что пламя вспыхнуло на 18 этаже высотного здания.

«Эвакуировано 52 человек. Площадь пожара 10 кв. метров. К тушению было привлечено восемь человек и две единицы техники. Пожар был ликвидирован в 00:09 мск», — уточнили в ведомстве.