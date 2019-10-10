Зеленский не хочет, чтобы в России «знали все карты перед игрой в покер»
Киев, 10 октября, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал силой не разгонять украинских ветеранов, которые зашли в Золотое (Луганская обл.) для защиты местного населения и митингуют против отвода воюющих сторон в Донбассе. Соответствующее заявление Зеленский сделал в Киеве 10 октября на пресс-марафоне, отвечая на вопрос о возможности применения силы в отношении ветеранов, которые вошли в Золотое.
Он напомнил, что пока не может полностью раскрыть стратегию и тактику переговоров с Кремлем.
Как сообщалось, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что пока нет точной даты встречи лидеров «нормандской четверки». По его словам, лидеры Украины, Германии и Франции готовы в любой момент провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.