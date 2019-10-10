Ростов-на-Дону, 10 октября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. В Ростовской области отмечен резкий скачок числа госпитализированных с гриппом и ОРВИ, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотренадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Так, в период с 30 сентября по 6 октября 2019 года число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось на 19,5% по сравнению с предыдущей неделей.

«По данным мониторинга у 61 обследованного определены вирусы парагриппа (25), аденовирусы (2) и другие вирусы (16)», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону заболеваемость ниже эпидпорога. В настоящее время зарегистрировано более 11,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ.