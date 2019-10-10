Улан-Удэ, 10 октября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. В поединке за выход в полуфинал чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ Людмиле Воронцовой противостояла Джемима Бетриан из Нидерландов. В результате упорного боя российской спортсменке всё же удалось сломить сопротивление соперницы.

Федерация бокса России rusboxing.ru Воронцова против Бетриан на ЧМ-2019

Судьи раздельным решением (3:2) присудили победу Воронцовой, которая таким образом выходит в полуфинал в весовой категории до 57 кг.«Я очень спокойно готовлюсь к боям, стараюсь всячески расслабляться. Когда ты спокоен, это еще больше злит соперника. И сейчас я была спокойна и уверена в себе. Возможно, это одна из причин, почему я выигрываю. Очень рада выходу в полуфинал», — передаёт Федерация бокса России слова спортсменки.

Она также поблагодарила болельщиков за сумасшедшую поддержку. Напомним, Людмила Воронцова является уроженкой Бурятии, в столице которой проходит мировое первенство.

В полуфинале она встретится с Юй Тин Линь с Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пути к финалу россиянка одержала победы над представительницами из Германии и Ирландии.

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