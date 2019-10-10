Екатеринбург, 10 октября, 2019, 12:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пройдёт обсуждение на тему постройки мусорного полигона рядом с посёлком Шабровский (входит в состав муниципалитета). Об этом сообщаетЕАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

По словам жителя посёлка Большое Седельниково Константина Г., встречу организует Общественная палата Свердловской области. В мероприятии будет участвовать глава палаты Александр Левин.

Мероприятие пройдёт 14 октября в 14:00 по местному времени (12:00 мск)

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал строителей мусоросортировочного завода рядом с Шабровским обсудить проект с местными жителями. Мэрия готова помочь в организации общественных обсуждений, подчеркнул Высокинский.