Недалеко от аэропорта в городе Линц (Австрия) 10 октября прогремел взрыв. По данным СМИ, из девяти раненых три человека в тяжелом состоянии доставлены в реанимационные отделения ближайших больниц. О погибших пока информации нет. Также сообщается, что трагедия произошла на предприятии по утилизации мусора. Других подробностей инцидента пока не сообщается.

Tony Hisgett Пожарная машина Линц, Австрия

12:32 Взрыв в зале мусороперерабатывающего завода произошел в австрийском городе Линц. По предварительным данным, в результате происшествия два человека получили серьезные травмы и еще трое были легко ранены. Подробности в материале: В Австрии при взрыве на мусороперерабатывающем заводе пострадали 5 человек

12:37 Австрийский город Линц Manfred Werner (WMAT)

12:53 По последним данным, в результате взрыва на станции по переработке мусора на территории аэропорта в городе Хёршинг в Австрии пострадали девять человек, сообщаета газета Kronen Zeitung. Уточняется, что трое из получивших ранения находятся в тяжёлом состоянии. Подробности в материале: Число пострадавших при взрыве на территории аэропорта в Австрии возросло

13:39 В Сети очевидцы начали выкладывать видео с места взрыва, который произошёл в здании компании по утилизации отходов Umwelt Service GmbH, расположенном в городе Хершинг в Австрии. За взрывом последовал сильный пожар. На кадрах с места ЧП видно, как столб густого чёрного дыма поднимается над зданием. Вокруг стоят автомобили экстренных служб, а также пожарные машины. Подробности в материале: Видео с места взрыва в австрийском Линце появилось в сети

14:19 Посольство России в Австрии не располагает данными о гражданах России, которые могли пострадать в результате прогремевшего сегодня, 10 октября, взрыва у аэропорта в Линце. Об этом заявили в дипмиссии. «В настоящий момент в здании больше никто не находится. На месте работают спасательные службы, пожарные и полиция. Россиян среди пострадавших нет», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook. Читайте также: Посольство РФ в Австрии: граждан России среди пострадавших в Линце нет

14:55 Напомним, что причины инцидента до сих пор не называются.

14:56 На месте продолжают работать спецслужбы.

15:28 Взрыв в австрийском городе Линц. Скриншот страницы пользователя chriszeintl. twitter.com

18:42 Власти Австрии исключили террористический акт как причину взрыва на станции по переработке мусора в аэропорту города Линца. Об этом: Власти Австрии не считают взрыв в Линце терактом