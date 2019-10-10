Недалеко от аэропорта в городе Линц (Австрия) 10 октября прогремел взрыв. По данным СМИ, из девяти раненых три человека в тяжелом состоянии доставлены в реанимационные отделения ближайших больниц. О погибших пока информации нет.

Также сообщается, что трагедия произошла на предприятии по утилизации мусора. Других подробностей инцидента пока не сообщается.

Tony Hisgett
Пожарная машина Линц, Австрия
12:32

Взрыв в зале мусороперерабатывающего завода произошел в австрийском городе Линц. По предварительным данным, в результате происшествия два человека получили серьезные травмы и еще трое были легко ранены.

Подробности в материале: В Австрии при взрыве на мусороперерабатывающем заводе пострадали 5 человек

12:37

Австрийский город Линц Manfred Werner (WMAT)

12:53

По последним данным, в результате взрыва на станции по переработке мусора на территории аэропорта в городе Хёршинг в Австрии пострадали девять человек, сообщаета газета Kronen Zeitung.

Уточняется, что трое из получивших ранения находятся в тяжёлом состоянии.

Подробности в материале: Число пострадавших при взрыве на территории аэропорта в Австрии возросло

13:39

В Сети очевидцы начали выкладывать видео с места взрыва, который произошёл в здании компании по утилизации отходов Umwelt Service GmbH, расположенном в городе Хершинг в Австрии. За взрывом последовал сильный пожар.

На кадрах с места ЧП видно, как столб густого чёрного дыма поднимается над зданием. Вокруг стоят автомобили экстренных служб, а также пожарные машины.

Подробности в материале: Видео с места взрыва в австрийском Линце появилось в сети

14:19

Посольство России в Австрии не располагает данными о гражданах России, которые могли пострадать в результате прогремевшего сегодня, 10 октября, взрыва у аэропорта в Линце. Об этом заявили в дипмиссии.

«В настоящий момент в здании больше никто не находится. На месте работают спасательные службы, пожарные и полиция. Россиян среди пострадавших нет», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

Читайте также: Посольство РФ в Австрии: граждан России среди пострадавших в Линце нет

14:55

Напомним, что причины инцидента до сих пор не называются.

14:56

На месте продолжают работать спецслужбы.

15:28

Взрыв в австрийском городе Линц. Скриншот страницы пользователя chriszeintl. twitter.com

18:42

Власти Австрии исключили террористический акт как причину взрыва на станции по переработке мусора в аэропорту города Линца.

Об этом: Власти Австрии не считают взрыв в Линце терактом

19:14

Аэропорт Линц-Хершинг. (cc) Linzer