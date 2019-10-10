Взрыв в австрийском городе Линц — трансляция
Взрыв в зале мусороперерабатывающего завода произошел в австрийском городе Линц. По предварительным данным, в результате происшествия два человека получили серьезные травмы и еще трое были легко ранены.
Подробности в материале: В Австрии при взрыве на мусороперерабатывающем заводе пострадали 5 человек
По последним данным, в результате взрыва на станции по переработке мусора на территории аэропорта в городе Хёршинг в Австрии пострадали девять человек, сообщаета газета Kronen Zeitung.
Уточняется, что трое из получивших ранения находятся в тяжёлом состоянии.
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В Сети очевидцы начали выкладывать видео с места взрыва, который произошёл в здании компании по утилизации отходов Umwelt Service GmbH, расположенном в городе Хершинг в Австрии. За взрывом последовал сильный пожар.
На кадрах с места ЧП видно, как столб густого чёрного дыма поднимается над зданием. Вокруг стоят автомобили экстренных служб, а также пожарные машины.
Подробности в материале: Видео с места взрыва в австрийском Линце появилось в сети
Посольство России в Австрии не располагает данными о гражданах России, которые могли пострадать в результате прогремевшего сегодня, 10 октября, взрыва у аэропорта в Линце. Об этом заявили в дипмиссии.
«В настоящий момент в здании больше никто не находится. На месте работают спасательные службы, пожарные и полиция. Россиян среди пострадавших нет», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.
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Напомним, что причины инцидента до сих пор не называются.
На месте продолжают работать спецслужбы.
Власти Австрии исключили террористический акт как причину взрыва на станции по переработке мусора в аэропорту города Линца.