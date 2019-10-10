Ташкент, 10 октября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Не менее 1000 наиболее перспективных работников среднего и низшего звена государственных органов и организаций планируется направить на стажировку за рубеж, сообщает «Газета. уз» со ссылкой на постановление президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Программа рассчитана на пять лет. Её реализацией будет заниматься Агентство развития государственной службы при президенте Узбекистана.

«Стажировка сроком от трех до шести месяцев, как ожидается, будет проходить в соответствующих органах и организациях Республики Корея, ОАЭ, стран Европы и других развитых зарубежных государств», говорится в сообщении.

Лицам, проходящим зарубежную стажировку, будет выплачиваться среднемесячная заработная плата в размере 60% от размера зарплаты посла Узбекистана в стране пребывания.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, вопрос наличия квалифицированных кадров в Узбекистане в настоящее время является наиболее острым.