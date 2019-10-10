* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 10 октября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Официальный представитель полиции афганской провинции Бадахшан (столица провинции — г. Файзабад) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, были ликвидированы два высокопоставленных командира движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Баракатулла и Мохаммад Дауд Халид.

(сс) Todd Huffman Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Вардудж провинции Бадахшан.

По словам официального представителя полиции провинции Бадахшан, Бракатулла и Мохаммад Дауд Халид занимали посты командующих силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уездов Бахарак и Шохдай соответственно.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.