Таруса, Калужская область, 10 октября, 2019, 12:20 — ИА Регнум. В Тарусской картинной галерее калужского музея изобразительных искусств стартовал проект «Всероссийский виртуальный концертный зал», сообщили 10 октября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

Admoblkaluga.ru Жителей Тарусы приобщили к мировой музыкальной культуре

Открытие в Тарусе виртуального концертного зала позволит жителям и гостям города получить свободный доступ к лучшим образцам современной мировой музыкальной культуры. Церемония сопровождалась концертными номерами учащихся детской школы искусств Тарусы. В завершении прозвучал концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, транслируемый из Концертного зала им. П. И. Чайковского.

Московская государственная филармония при поддержке Министерства культуры Российской Федерации реализует проект «Всероссийский виртуальный концертный зал», объединяя разные города России в единое концертное филармоническое пространство. Виртуальный концертный зал в Тарусе стал одним из восьми участников проекта в Калужской области в 2019 году.