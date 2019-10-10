Москва, 10 октября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Власти Украины преднамеренно вводят западную общественность в заблуждение, замалчивая срыв процесса разведения сил на линии соприкосновения ВСУ и Донбасса по вине украинской стороны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«У Киева еще есть шанс поддержать мирный процесс, но если он снова увязнет внутри украинской политической неразберихи, Киев распишется в отсутствии стремления к урегулированию конфликта. Для Донбасса не имеет значения, по какой причине власти Украины вновь саботируют выполнение собственных обязательств, нужен результат, а не пустые слова, которыми жонглирует господин Зеленский в беседе с западными лидерам», — сказал парламентарий.

Отсутствие прогресса в разрешении военного конфликта в Донбассе полностью лежит на руководстве Украины, которое продолжает использовать острую ситуацию в качестве приманки западного покровительства и финансирования, указал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обещала ему попытаться договориться с российским лидером Владимиром Путиным, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном о дате проведения «нормандского саммита». Об этом 9 октября сообщает пресс-служба президента Украины Зеленского.