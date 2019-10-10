Москва, 10 октября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Граждане старше 65 лет к 2050 году будут составлять почти 25% населения России. Об этом сообщил 10 октября глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, выступая на VII национальной конференции «Общество для всех возрастов».

Gaetano Bellei. Бабушка и внучка

Дроздов, ссылаясь на данные Мирового банка и Росстата, отметил, что в 2017 году доля населения старше 65 лет составляла в России 14,2%. Ожидается, что к 2050 году этот показатель вырастет на десять процентных пунктов, то есть для России составит 24,2%.

Уже сейчас нужно готовить медицинскую, трудовую, социальную сферы и социальное страхование к старению населения, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Всемирного банка в России уже с 2020 года будет сокращаться доля трудоспособного населения. К 2075 году показатель сократится с 65% до 55%.

Читайте также: Всемирный банк ожидает снижения доли работоспособного населения в России