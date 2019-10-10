Зеленский: Для меня гражданские – украинцы, а не те люди, которые стреляют
Киев, 10 октября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его миссия — за пять следующих лет завершить войну в Донбассе. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.
Он сообщил, что во время своих выступлений всегда обращается не только к украинцам, которые живут на подконтрольных территориях, но ко всем украинцам, где бы они ни жили. «Для меня гражданские — украинцы, а не те люди, которые стреляют по нам», — уточнил Зеленский.
Президент считает, что главная ошибка украинских властей в том, что они не смогли предоставить помощь переселенцам.
В качестве примера помощи переселенцам из Донбасса он рассказал, как один собственник львовского отеля нанял на работу только беженцев.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным минсоцполитики Украины, на 5 августа 2019 года в стране взяты на учет 1 397 304 переселенца из Донбасса и Крыма. За пять лет Киев так и не предложил украинским беженцам программу доступного жилья.