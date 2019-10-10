Киев, 10 октября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его миссия — за пять следующих лет завершить войну в Донбассе. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Какого Зеленского выбирало общество? Президента, который прекратит войну. Именно такой Зеленский и остается. Я таким человеком и буду оставаться… Но главная моя цель, это моя личная линия, — я хочу прекратить войну. Думаю, именно это моя миссия в течение этих пяти лет», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что во время своих выступлений всегда обращается не только к украинцам, которые живут на подконтрольных территориях, но ко всем украинцам, где бы они ни жили. «Для меня гражданские — украинцы, а не те люди, которые стреляют по нам», — уточнил Зеленский.

Президент считает, что главная ошибка украинских властей в том, что они не смогли предоставить помощь переселенцам.

«Наша главная ошибка была в том, когда много людей приехали к нам с временно оккупированной части, и мы как власть не обеспечили их местами проживания, работой, помощью. И многие из них уехали, вернулись назад. Это гражданские люди, они никогда не воевали, это нормальные, живые люди. Они оставили свою мать-старушку, бабушку. Она не может приехать. А молодой человек выехал, он хотел сбежать оттуда сюда, в контролируемую часть. Но там, к примеру, осталась его мать, например, она не может выехать из-за состояния здоровья… Бросить свою мать этот человек не может. Кто этот человек? Он «сепар», бандит, боевик, или он украинец? Этот человек — украинец», — добавил Зеленский.

В качестве примера помощи переселенцам из Донбасса он рассказал, как один собственник львовского отеля нанял на работу только беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минсоцполитики Украины, на 5 августа 2019 года в стране взяты на учет 1 397 304 переселенца из Донбасса и Крыма. За пять лет Киев так и не предложил украинским беженцам программу доступного жилья.