Ростов-на-Дону, 10 октября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В Ростовской области растёт число заболевших ОРВИ. Об этом сообщает региональное управление Роспотребзнадзора, передаёт ИА REGNUM.

Эпидемия

Так, в период с 30 сентября по 6 октября 2019 года на Дону зарегистрировано более 11,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, однако этот показатель на 35,5% ниже эпидемического порога.

В ведомстве уточнили, что на неэпидемическом уровне сохраняется заболеваемость и в областном центре. В Ростове-на-Дону за неделю заболели более 3,3 тыс. человек, что ниже на 28,5% эпидпорога.